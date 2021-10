Juve Stabia, Sottili: “Assenza tifosi? Mancherà il loro supporto. Ne paga lo sport”

Il tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, in vista del derby contro la Turris, in programma sabato 30 ottobre alle 14.30, si è soffermato sull'assenza dei propri tifosi ai quali è stata vietata la trasferta all'"Amerigo Liguori"

Stefano Sottili , tecnico della Juve Stabia , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby campano contro la Turris , in programma sabato alle 14.30 allo stadio "Amerigo Liguori". L'allenatore delle Vespe, nel corso della presentazione del match contro i corallini, si è sofferma con particolare attenzione sul divieto imposto ai tifosi della Juve Stabia di recarsi a Torre del Greco per seguire in trasferta la propria squadra.

"Quanto mancherà il supporto dei nostri tifosi? E' ovvio che mancherà. Lo abbiamo vissuto nella passata stagione e non ci volevamo più tornare, fortunatamente non dipende dalle conseguenze della pandemia ma per problemi di ordine pubblico. Giocheremo per loro, li rappresenteremo. Toglierli da un evento del genere non è penalizzante solo per la squadra che seguono ma per lo spettacolo in generale e per lo sport. Cambi? Ci sono alternative importanti, non mi crea assolutamente problema, ho ancora un allenamento da completare, non credo si vada a cambiare tanto dall'ultima gara col Messina".