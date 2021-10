Juve Stabia-Palermo, i convocati di Novellino: l’elenco completo

Ecco i calciatori convocati dal tecnico Novellino per la sfida Juve Stabia-Palermo, in programma questa sera allo stadio "Menti"

Il tecnico della Juve Stabia, Walter Novellino, ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte al match contro il Palermo. Saranno 22 i calciatori gialloblù convocati in occasione della sfida in programma domani allo stadio Romeo Menti per la 7^ giornate del girone C di Serie C (ore 21:00).