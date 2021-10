Juve Stabia, Padalino: “Novellino? La società si aspettava risultati diversi”

L'esperto tecnico ex Juve Stabia, Pasquale Padalino, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando il momento della società campana in Serie C

"Esonero di Novellino? Avevo letto di questa possibilità, nonostante i risultati non fossero malissimo. Non rispettavano secondo me le aspettative della società che ritiene la squadra più forte rispetto a quella dell'anno scorso. E con un allenatore che ha fatto la Serie A, si aspettava qualcosa di più. Anche i tifosi, che erano rimasti colpiti dall'ingaggio di una figura come quella di Novellino, si aspettavano un andamento diverso. Non solo per le partite non vinte e per i pareggi consecutivi, mi è sembrato di capire che non ci fosse grande soddisfazione per il gioco messo in campo. Questo nonostante la squadra sia composta da giocatori esperti e di categoria. Monopoli? Una squadra quadrata, arcigna, che si chiude bene e trova gli spazi che gli avversari le concedono. Però non vivono un periodo d'oro: ha vinto solo una partita fra le ultime cinque. Credo regnerà la paura, non credo che Imbimbo possa trasformare la squadra in un giorno. Farà affidamento su quei calciatori che gli danno più certezze dal punto di vista psicologico. Ma si farà fatica a vedere un match spumeggiante, considerando che si tratta anche di un match infrasettimanale".