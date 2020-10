Juve Stabia, Padalino avverte: “Pronti ad essere la mina vagante. Ecco qual è il nostro obiettivo”

“Il nostro obiettivo è di fare un campionato che non si spinge verso una certa pressione come possono avere Bari e Ternana, che hanno fatto proclami e allestendo giocatori di prima fascia. Noi abbiamo giocatori importanti, alcuni di categoria superiore come Troest e Allievi”.

Sono le parole del tecnico della Juve Stabia Pasquale Padalino che, intervenuto ai microfoni di “Sport Channel”, si è espresso sugli obiettivi stagionali della sua squadra non nascondendo l’ambizione di potere conquistare i playoff.

“Dobbiamo fare un campionato dignitoso, cercando di rispettare le volontà di una proprietà che ha comunque investito e possibilmente stare tra le squadre che vanno ai playoff. Poi quello che verrà in più lo accetteremo ben volentieri, speriamo di essere una mina vagante e di non deludere”.