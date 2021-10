Juve Stabia, Novellino: “Mi assumo responsabilità del ko. Difesa horror? Assurdo”

Le parole del tecnico della Juve Stabia, Walter Novellino, dopo la sconfitta maturato contro il Catania

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Juve Stabia di Walter Novellino, caduta sul campo del Catania al termine di un match rocambolesco. Dopo essere andati sotto di due reti, le Vespe, erano riuscite a riportare il match in parità. Al 64°, un gol di Moro, ha chiuso definitivamente i conti regalando tre preziosi punti ai rossazzurri. Ad analizzare il ko, nella consueta conferenza stampa post-gara, è proprio il tecnico della compagine campana Walter Novellino .

"Gli errori ci sono durante una partita. Siamo partiti un po' così, ma la squadra poi si è ripresa. Nel nostro momento migliore abbiamo subito il terzo gol. Bisogna rivedere alcune cose, riguardanti gli errori che si sono visti. Ma non ho nulla da rimproverare ai miei. Difesa horror? Mi sembra assurdo dirlo, come ho detto abbiamo recuperato e nel momento migliore abbiamo subito il gol, io non mi sento di colpevolizzare nessuno. E' chiaro che quando c'è una sconfitta la responsabilità è sempre dell'allenatore. Mi dispiace per i tifosi, veramente di cuore, sono rimasto male anche io. Io sono convinto che questa squadra può fare grandi cose e lo abbiamo dimostrato, della sconfitta e degli errori mi assumo io la responsabilità. Sono comunque contento per il ritorno al gol di Eusepi".