Juve Stabia, Novellino in bilico: idea Boscaglia in caso di esonero

La prima sconfitta stagionale della Juve Stabia, giunta domenica a Catania, potrebbe risultare fatale al tecnico originario di Montemarano

Primo ko della stagione per la Juve Stabia, caduta sul campo del Catania nella settima giornata del campionato di Serie C. Una sconfitta che mette a serio rischio la panchina di Walter Novellino che, secondo quanto riportato da "Nicolòschira", non risulterebbe più salda. La società, infatti, sarebbe decisa a dare un'ultima chance all'allenatore contro il Picerno. In caso di ulteriore passo falso, però, risulterebbe inevitabile il divorzio tra le parti. In tal senso, un'idea che stuzzicherebbe la dirigenza per sostituire Novellino, è rappresentata dall'ex tecnico del Palermo Roberto Boscaglia: esonerato lo scorso febbraio dal club rosanero e attualmente in cerca di una nuova panchina.