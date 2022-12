Juve Stabia-Messina, Silipo segna il 2-0. Secondo gol stagionale per il classe 2001

Nel corso della sfida tra Juve Stabia e Messina, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, Andrea Silipo è entrato nel tabellino dei marcatori. L'esterno d'attacco arrivato in prestito dal Palermo ha insaccato facendosi trovare pronto per concretizzare una ripartenza in velocità delle "vespe". Il classe 2001 è riuscito così ad eludere le marcature ed a trafiggere il portiere giallorosso Lewandowski per la rete del raddoppio.