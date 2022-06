Juve Stabia, il DS Di Bari: “Vogliamo essere la sorpresa della Serie C. Colucci…”

Il direttore sportivo della Juve Stabia getta le basi della rinascita delle "vespe" nel girone C con alla guida il nuovo tecnico Colucci

"Sono qui perché il progetto della Juve Stabia mi è piaciuto subito. È un progetto in cui mettermi in discussione ma in cui sono garantiti i tempi e le basi per crescere gradualmente. Castellammare è una piazza che vive con passione il calcio e spero di sposare appieno la realtà calcistica stabiese - riporta vivicentro.it -. Stiamo già facendo delle valutazioni sull’organico in attesa di parlare coi calciatori. Spirito di sacrificio, senso di appartenenza, e voglia di non mollare mai devono essere concetti importanti per noi. Non mi piace parlare di obiettivi preordinati, vogliamo gettare le basi per fare qualcosa di riuscito e duraturo. Ogni anno c’è una sorpresa in ogni girone, mi auguro ovviamente che quella sorpresa possa essere la Juve Stabia. Colucci come nuovo allenatore? La scelta è legata alla persona e non è una seconda scelta. Ovviamente ho parlato con più allenatori ma quello che ha sposato subito il nostro progetto dal punto di vista sportivo ed economico è stato Colucci. Mi auguro che anche il settore giovanile, che tanto bene sta facendo, possa essere risorsa importante per il club".