Juve Stabia-Foggia, omaggio a Gianni Di Marzio: al ‘Menti’ minuto di silenzio

Le due squadre osserveranno un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio per ricordare Gianni Di Marzio

Anche Juve Stabia e Foggia sono pronti ad onorare la memoria di Gianni Di Marzio , ex dirigente e allenatore - fra le altre dei gialloblù - scomparso pochi giorni fa all'età di 82 anni. Allo stadio "Menti" verrà infatti osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio, come annunciato dallo stesso club campano tramite una nota ufficiale.

"La S.S. Juve Stabia comunica che, in occasione della gara Juve Stabia-Foggia, in programma domani alle ore 21 allo stadio Romeo Menti, sarà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio e sarà portata una fascia al braccio in segno di lutto in memoria di Gianni Di Marzio, anche nostro allenatore".