Juve Stabia, Evacuo: “Squadra costruita bene, si può fare qualcosa di importante”

Le parole del centravanti della Juve Stabia Felice Evacuo, a margine della sfida contro il Latina

"La mia condizione non è di quelle ottimali ma ho cercato di mettermi sempre a disposizione del tecnico come quando sono uscito sfinito dal campo. Il tandem con Eusepi lo deciderà al massimo l’allenatore non certamente noi calciatori. La Juve Stabia è una squadra costruita bene, è un gruppo valido da un punto di vista tecnico e umano".