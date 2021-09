Juve Stabia, Eusepi infortunato: occhi puntati sullo svincolato Felice Evacuo

Il ds Rubino starebbe pensando all'attaccante svincolato, Felice Evacuo, dopo l'infortunio di Umberto Eusepi

Dopo lo stop di Umberto Eusepi, infortunatosi alla spalla nell'ultima giornata di campionato, la Juve Stabia prosegue la sua ricerca di una punta. Chiusa definitivamente la pista Pesenti, con cui il club non sarebbe riuscito a trovare l'accordo economico, il ds Rubino ha messo nel proprio mirino lo svincolato Felice Evacui. Come riportato da "TuttoC", dopo i contatti avvenuti nei giorni scorsi, le parti si incontreranno in giornata per trovare un accordo. Attesi dunque nelle prossime ore ulteriori sviluppi.