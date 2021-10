Juve Stabia, esonerato Novellino: panchina al vice Imbimbo

La brutta sconfitta in casa con il Picerno costa la panchina a Walter Alfredo Novellino

Ribaltone in panchina in casa Juve Stabia , che esonera il tecnico Walter Novellino, dopo la conferenza stampa odierna.

Fatale per il tecnico la sconfitta col Picerno. L'ex Palermo, già in bilico dopo il ko contro il Catania, ha terminato anzitempo la sua avventura in terra Campana. La società del presidente Langella ha deciso di promuovere il vice Edoardo Imbimbo.