Juve Stabia, ds Di Bari dopo il ko con il Latina: “Annuncio l’esonero di Pocheschi”

Di Donato fatale per Pocheschi che sarà sollevato dall'incarico con le "vespe"

E' risultato fatale il ko interno per 1-3 della Juve Stabia contro il Latina di Daniele Di Donato nel girone C di Serie C. La sconfitta contro i nerazzurri è costata la panchina a mister Sandro Pochesci. Il direttore sportivo delle "vespe", Giuseppe Di Bari, ha annunciato il sollevamento dall'incarico del tecnico gialloblù: