Juve Stabia, Dini: “Vogliamo fare cose importanti. Classifica? Meritiamo di più”

Le parole di Andrea Dini, portiere della Juve Stabia, a margine del successo maturato contro la Juve Stabia

1-0: è questo il risulto della sfida tra Juve Stabia e Latina , andata in scena domenica al "Romeo Menti". A decidere una rete di Eusepi messa a segno dopo 18 minuti di gioco. Ad analizzare il risultato al triplice fischio è il portiere delle Vespe, Andrea Dini , intervenuto in conferenza stampa per soffermarsi sul momento vissuto dalla squadra.

"L'importante è vincere, sono arrivato da poco ma è come fossi qui da tanto tempo. Mi sono trovato subito alla grande, penso si veda in campo quanto io mi diverta. Da quando sono arrivato abbiamo fatto due vittorie, giocare con questa maglia mi ha impressionato. Peccato per Avellino, ma ci sta: questo è il calcio. Noi comunque puntiamo sempre a fare il massimo. Ho trovato un gruppo fantastico che merita di più della classifica attuale. Ma questa è la strada giusta per fare ancora meglio. Troest? Non devo spiegare io la carriera che ha fatto, io posso solo imparare da lui. Ha più esperienza di me e può darmi una grande mano così posso dargliela io. Vedo tanto spirito di sacrificio da parte di tutti ed è la chiave fondamentale per fare qualcosa di importante. La parata più bella? Punto alla sostanza più che alla bellezza. Forse dobbiamo migliorare la concretezza in trasferta, ma spesso gli episodi cambiano la partita: anche ad Avellino non abbiamo demeritato sotto il profilo delle occasioni".