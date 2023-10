Juve Stabia-Catania, Tabbiani: “Faremo partita di livello. Dispiace assenza tifosi”

Luca Tabbiani, tecnico del Catania, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve Stabia

Il Catania sta vivendo un periodo non troppo esaltante con risultati troppo balbettanti. Obiettivo della società capitanata da Ross Pelligra è la salvezza, essendo la società rossazzurra una neopromossa, ma ovviamente blasone della piazza e un calciomercato con nomi importanti, fa sognare la piazza. Diversi i calciatori importanti che sono stati acquistati in estate tra questi c'è il bomber Samuel Di Carmine, ex Perugia tra le altre, che è sceso in Serie C con lo scopo di risalire. Alla vigilia del match contro la Juve Stabia è intervenuto Luca Tabbiani. Di seguito le dichiarazioni:

“Il Catania farà una partita di livello come tutte le gare di questo campionato richiedono. La Juve Stabia è organizzata, ben allenata e in fiducia: non è un caso che abbiano ottenuto questi risultati e non abbiano subito nemmeno un gol in casa. Giocheremo contro una squadra aggressiva, ogni partita è diversa e difficile da preparare e da giocare. Nostre difficoltà negli ultimi trenta metri? Ad eccezione di Monopoli, in tutte le gare abbiamo creato un maggior numero di occasioni rispetto all’avversario e tante situazioni pericolose, sarei molto più preoccupato se non arrivassimo a creare. Catania è una piazza esigente e con un gran numero di tifosi, tutto è amplificato e noi dobbiamo saper convivere con questo: se vuoi la parte bella devi saper vivere anche la critica, nulla in un senso o nell’altro deve condizionarci. Non dobbiamo andare in depressione o in esaltazione, bisogna saper vivere i diversi momenti della stagione, siamo noi a dover rimanere equilibrati. Queste prime giornate mi hanno detto che non siamo sempre ordinati e organizzati, abbiamo una grande voglia di rendere felici i tifosi e noi stessi e questa a volte diviene frenesia e nervosismo.

Davanti dobbiamo arrivare bene, non con frenesia. Durante la settimana vedo grandissima energia e voglia di fare grandi cose, noi dobbiamo avere obiettivi quotidiani e settimanali, abbiamo ancora cose da migliorare ma sono sicuro che siamo sulla strada giusta. L’assenza dei tifosi dispiace, la bellezza è esultare sotto i nostri sostenitori, il risultato non dipende da questo aspetto ma noi dobbiamo cercare di costruire empatia attraverso i risultati. Sarà una partita più intensa con più capovolgimenti di fronte, dobbiamo imprimere ritmi alti e giocare di più in verticale ma la stessa partita in base al risultato può cambiare, ogni gara è in tanti piccoli frame. Sintetico ed erba naturale fattori differenti? Ormai tutti i calciatori sono abituati a giocare su entrambe le superfici. I reparti? Sono relativi, è l’intera squadra che si muove nelle fasi di possesso e non possesso. Noi dobbiamo lavorare per il futuro, pensando sempre a crescere come collettivo per utilizzare le grandissime qualità tecniche individuali di cui disponiamo”.

