Juve Stabia, Berardocco: “Bari? Con noi passo falso, ma è ancora la favorita”

Le parole del centrocampista della Juve Stabia, Luca Berardocco, dopo il successo maturato contro il Bari capolista

“ È stata una vittoria importantissima sia per il prestigio dell’avversario che per il momento dal quale venivamo con la sconfitta nel derby . È stato un risultato importante per noi, dobbiamo continuare così e dare continuità. Solo così potremmo dire di esserne usciti definitivamente” .

Mi è sembrata una formazione molto forte, con tantissimi giocatori forti e di categoria superiore, con una panchina lunghissima, magari non era in una giornata positiva ma sicuramente lotteranno per il campionato fino alla fine: è la pretendente numero uno per il campionato”.