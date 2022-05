Giudice Sportivo Serie C, Dall’Oglio squalificato. Ecco i nuovi diffidati del Palermo

Altro cartellino per Dall'Oglio che salterà Palermo-Virtus Entella. Buttaro, Damiani e Crivello entrano nella lista dei diffidati

La gara tra Virtus Entella e Palermo ha visto aggiungersi alla lista dei diffidati rosanero anche Crivello, Damiani e Buttaro , i quali si uniscono alla lista dei diffidati di Silvio Baldini, ovvero Marconi, Lancini e Brunori . De Rose ha regolarmente scontato il proprio turno di squalifica a Chiavari, tornando disponibile per la gara di ritorno del "Barbera". Dall'Oglio , tuttavia, ha ricevuto il secondo cartellino giallo personale del minitorneo e pertanto non sarà arruolabile. Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti , assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini , nella seduta del 18 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: “ GARE DEL 17 MAGGIO 2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

per avere propri sostenitori, in più occasioni, lanciato sul terreno di gioco complessivamente numero tre bottigliette d’acqua semipiene e un fumogeno, senza provocare conseguenze (r. proc. fed., r.c.c.).

per avere propri sostenitori, in più occasioni, lanciato sul terreno di gioco complessivamente numero due bottigliette d’acqua semipiene e quattro bicchieri di plastica, senza provocare conseguenze (r.proc. fed, r.c.c.).

per avere propri sostenitori, in più occasioni, lanciato sul terreno di gioco complessivamente numero due bottiglie d’acqua piene e 5 bicchieri di plastica con l’intento di colpire i calciatori avversari, senza provocare conseguenze (r.proc. fed, r.c.c.) € 500 REGGIANA per avere propri sostenitori danneggiato sette seggiolini del settore loro riservato (r.c.c, documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).