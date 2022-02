Ghirelli: “Var in Serie C? C’è un problema”. E sulla riforma dei campionati…

Le dichiarazioni rilasciate da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, sul Var in Serie C e la riforma dei campionati

"Il VAR serve per evitare errori e per preparare tutti verso le serie maggiori, oltre a formare meglio i giovani arbitri. Ci stiamo pensando, ma è un problema di soldi. Se ci sarà per il prossimo campionato? Non lo so, è complicato perché si dovrebbe agire rapidamente". Lo ha detto Francesco Ghirelli, intervistato ai microfoni di Rai Gr Parlamento. Fra i temi trattati dal presidente della Lega Pro, anche la possibile riforma dei campionati. Ma non solo...