Ghirelli: “Prossima stagione parte 28 agosto, in campo anche durante i Mondiali”

Le parole del presidente della Serie C, Francesco Ghirelli: "l’investimento deve essere centrato sulle strutture e sugli istruttori del settore giovanile"

" La vera riforma deve riguardare i giovani - ha proseguito il numero della terza serie - in sei stagioni siamo passati dal 41 all’81% di società che ricorrono all’impiego dei giovani e per questo combattiamo il decreto crescita perché se si incentivano dal punto di vista economico certe operazioni poi gioca chi costa meno non chi è più bravo. L’investimento deve essere centrato sulle strutture e sugli istruttori del settore giovanile ".

Sulla prossima stagione ha infine anticipato: "Il campionato di C partirà domenica 28 agosto e proseguirà anche durante i Mondiali. Per il format non sono previste novità visto poi il grande successo che stanno avendo i playoff. Basti pensare ai 35mila spettatori redi Palermo o i 13mila previsti domenica a Padova per l’andata della finale. Dobbiamo riflettere sul fatto che alcune partite che in campionato hanno avuto poche migliaia di spettatori poi nei playoff, come per Catanzaro contro Monopoli, hanno moltiplicato gli spettatori".