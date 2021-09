Ghirelli: “Proporrò di togliere ripescaggi e riammissioni. Noi come la Germania”

Le dichiarazioni rilasciate da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in vista dell'Assemblea in programma martedì

"Lo stato di salite della Serie C è buono. E senza ombra di presunzione posso dire che rappresento l'unica Lega calcistica che fa proposte concrete". Lo ha detto Francesco Ghirelli, come riportato dal noto quotidiano "L'Avvenire". Nei giorni scorsi, il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato di convocare l'Assemblea delle Società per le ore 11:00 di martedì 14 settembre. "Martedì 14 settembre alla mia Assemblea proporrò di togliere ripescaggi e riammissioni per evitare gli effetti collaterali delle deroghe che, per esempio, condizionano la urgenza di darsi strutture manageriali da aziende. Chiederò che le Licenze Nazionali vengano emanate a settembre dando un quadro di certezza all'inizio del campionato. L'obiettivo, però, è emulare la Germania dove vige la prescrizione delle società. E noi vorremmo che si facesse fin da marzo, in modo da non assistere alla solida coda di sofferenze e di dispute tra club alla vigilia dei campionati", ha concluso il presidente della Lega Pro.