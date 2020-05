Ghirelli: “Presunta riforma Serie C? È una fake news, non ci sarà alcuna Serie B a 40 squadre”

“Idea Serie B a 40 squadre? È una fake news”.

Parola di Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni di Italpress, ha detto la sua sulla possibile rivoluzione del calcio italiano: nel dettaglio, le formazioni professionistiche potrebbero passare dalle 100 attuali a 60, con la sola Serie A che rimarrà invariata a 20 squadre. La Serie B, invece, potrebbe passare ad un torneo con due gironi da 20 squadre nei quali militeranno le società dell’attuale Serie B e 20 della Serie C. La terza serie, infine, non professionistica, sarebbe composta dalle restanti 40 società dell’attuale Serie C più 20 società di Serie D fra le quali le vincitrici dei vari gironi della stagione 2019/2020 più altre ancora da selezionare secondo modalità precise.

Calcio italiano, si va verso la rivoluzione? Idea B a 40 squadre e terza serie non professionistica

Un progetto praticamente bocciato sul nascere da Ghirelli, che lo ha definito tanto fantasioso quanto inapplicabile: “Girano fake news da un po’ di ore su una presunta riforma della Serie C: si dice B1 e B2 e poi dilettantismo essendo una persona perbene, rispondo in modo civile: nessuna idea più fantasiosa poteva essere partorita. Non esiste semplicemente. Senza il volere e la decisione dei sessanta presidenti di Serie C non si va da nessuna parte”.

“La Serie C non si fa invadere da predatori dell’Arca Perduta spalleggiati da qualche “cavallo di Troia” infiltrato tra di noi e disperato per il fallimento del suo progetto economico-finanziario che si gioca tutto puntando come al gioco della roulette su un solo numero – ha proseguito il numero uno della Lega Pro -. Troppo scoperto il gioco per mostrare subito la sua caducità totale. Noi faremo le riforme in accordo con il presidente federale Gabriele Gravina, mostrando il meglio di chi ragiona a sistema”, ha concluso Ghirelli.