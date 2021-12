Ghirelli: “Mirri presidente moderno e innovativo. Centro sportivo? Progetto solido”

Il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, racconta la sua visita nel capoluogo siciliano

Il presidente della Lega Pro si trova da tre giorni in Sicilia. Dopo aver visitato il Museo del Palermo accompagnato dal patron Dario Mirri, Ghirelli ha raggiunto nei giorni scorsi anche Torretta, dove sorgerà il Centro Sportivo del club di viale del Fante. Ma non solo: il numero uno della Lega Pro ha assistito anche alla gara della Primavera rosanero, che ha battuto per 4-1 i pari età del Foggia, e nella giornata di oggi ha tenuto un incontro anche con il presidente del club rosa Dario Mirri e il Sindaco Orlando per discutere di PNRR e stadio. Visita, quella di Francesco Ghirelli nel capoluogo siciliano, raccontato proprio dal numero uno della Lega Pro attraverso un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook.