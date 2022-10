Ghirelli: “Match serali su richiesta dei club. Il lunch match? Serve tentativo”

"Un primo obiettivo è stato raggiungo - spiega - perché non si gioca più la sera, ma se una società mi dovesse chiedere di giocare in notturna perché ci sarebeb sold-out noi non ci opporremmo , in quanto il nostro intento è riempire gli stadi".

Ghirelli, si è poi soffermato sull'ipotesi del lunch match in Serie C alla pari della Serie A: "È un orario in fase di concretizzazione, è difficile cambiare uno stile di vita, ma si dovrebbe avere la forza di provarci anche perché la crisi energetica non si risolverà in tempi brevi".