Fumagalli: “Avellino creda nel 2° posto. Palermo? Bari non perderà con stadio pieno”

Le parole del portiere Ermanno Fumagalli, in vista dell'ultima giornata della regular season

Archiviata la trentasettesima giornata di Serie C, l'ultimo turno della regular season è pronta a prendersi la scena. Con diversi verdetti ancora da scrivere e il discorso secondo posto ancora aperto , le big del Girone C, scaldano i motori in vista del trentottesimo turno di campionato. A fare il punto della situazione, sulle colonne de "Il Mattino", è il portiere Ermanno Fumagalli.

“Per me il discorso secondo posto è aperto eccome per i biancoverdi. La loro partita è quella sulla carta più difficile, contro un avversario imprevedibile e per questo saranno molto concentrati, avranno la giusta dose di adrenalina e di cattiveria. Il Catanzaro a Vibo invece incontra una formazione già retrocessa, che avrà però la testa libera da condizionamenti e timori, che vorrà chiudere la stagione almeno con onore. Stesso ragionamento per il Palermo: il Bari è in B ma perdere davanti a ventimila persone mica è un bel finale? Se c’è una cosa bella nel calcio è che nulla è scontato, tutto e l’esatto contrario è possibile e per questo è uno sport così emozionante e coinvolgente”.