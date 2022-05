Francavilla, Miceli: “Vivi e uniti. Monopoli? Match complicato, ma ce la giocheremo”

Le parole di Mirko Miceli, difensore della Virtus Francavilla, a margine del pareggio maturato contro il Monterosi

"Volevamo far gol subito per mettere in discesa la partita, perché se aspetti sempre il gol alla fine lo subisci. Siamo stati bravi a reagire, e alla fine siamo stati premiati dal miglior piazzamento in classifica. Il gol dell'1-1 ci ha tranquillizzati, non era semplice visto il periodo che stiamo attraversando. Sul finire del primo tempo abbiamo anche trovato il vantaggio, dimostrando di essere una squadra viva e unita".