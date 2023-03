FOTO Padova-Piacenza, Accardi a Crivello: “Legami che vanno oltre il calcio”

Uno a uno. E' questo il risultato finale del match tra Padova e Piacenza, maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "Euganeo". Prima frazione di gioco vinta dai biancoscudati grazie alla rete allo scadere dei minuti di recupero, con il gol di Mattia Bortolussi. Ripresa decisa dalla formazione ospite, con il centro firmato da Juri Gonzi al minuto 67'. Pareggio che motiva Accardi e compagni a risalire la classifica, al netto di un ventesimo posto che complica non poco le cose in chiave salvezza. Dall'altra parte un Padova di un altro ex Palermo, Roberto Crivello che insegue un posto più solido nella zona playoff. Per i veneti al momento semplice decimo posto che non soddisfa dirigenza e tifoseria.