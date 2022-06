FOTO Padova-Palermo, bandiere bianche e rosse pronte per la coreografia della finale

Coreografia dei tifosi del Padova in fase di "loading...". Tante bandiere bianche e rosse sono pronte per essere sventolate col Palermo

Si avvicina l'ora fatidica della finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo. Sui sediolini dello stadio "Euganeo", si possono notare delle bandiere bianche e rosse, colori sociali del club patavino, pronte per essere sventolate in una coreografia nel prepartita.