Foggia, Zeman: “Mio gruppo sano, Messina migliorato. Curcio? Risente delle critiche”

Le parole del tecnico del Foggia, Zdenek Zeman, a poche ore dalla sfida contro l'CR Messina di Salvatore Sullo

“Sono molto soddisfatto della prestazione di Andria e spero che i giocatori capiscano che giocando come io cerco di farli giocare possiamo vincere. E’ un gruppo sano in cui tutti lavorano per arrivare al massimo anche se dobbiamo ancora capire quale è il nostro massimo”.