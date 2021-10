Foggia, tegola Nicoletti: lesione al bicipite femorale, salterà il Palermo

Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado parcellare al bicipite femorale della coscia sinistra

Cattive notizie per il Foggia di Zeman, costretto a fare i conti con l'indisponibilità di Manuel Nicoletti. Il calciatore, uscito anzitempo in occasione della sfida contro l'ACR Messina, ha subito un infortunio che lo terrà lontano dal rettangolo verde per due settimane. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto nelle scorse ore hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado parcellare al bicipite femorale della coscia sinistra. Nicoletti, salterà dunque la trasferta di Palermo in programma domenica 10 ottobre alle 17:30 e il match contro il Monopoli del 17 ottobre. A rischio anche il derby contro il Bari che andrà in scena mercoledì 20 ottobre.