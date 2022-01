Foggia, summit tra Zeman e la dirigenza rossonera per discutere il proprio futuro

Summit tra Zeman e la dirigenza rossonera. Il Foggia discuterà del proprio futuro con il tecnico boemo ma sembrerebbe esserci ottimismo

Zdenek Zeman non ha condotto l'allenamento giornaliero in casa Foggia al CONI. Il tecnico boemo si è recato sul posto solamente in un secondo momento, per discutere con il presidente del club rossonero Nicola Canonico sul futuro che legherà la compagine pugliese e l'ex Pescara. I due sono stati poi raggiunti da Giuseppe Pavone, direttore sportivo esonerato dallo stesso Foggia la scorsa domenica al seguito del match perso 1-3 col Latina.