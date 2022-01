Foggia, Zeman non si presenta all’allenamento: rottura vicina con il club rossonero?

Dopo l'esonero del ds Pavone, da parte del patron pugliese, Canonico, al Foggia si preannuncia un possibile ribaltone sulla panchina. Addio vicino anche per il tecnico boemo, Zdenek Zeman?

Ore concitate in casa Foggia, con la squadra pugliese che in queste ore sta svolgendo la consueta seduta d'allenamento presso il campo CONI, ma in assenza del tecnico Zdenek Zeman. Secondo quanto riportato da telefoggia, nessun componente dello staff tecnico sarebbe presente presso il campo di allenamento, in vista della preparazione al prossimo turno di campionato contro la Juve Stabia. Il coach classe 1947 ha invece fato visita allo "Zaccheria", con l' assenza del boemo nel corso della seduta di preparazione, che lascia presagire una sempre più probabile rottura tra il coach ed i vertici del club rossonero. Tra i motivi del dissidio tra le parti, vi sarebbe la presenza in tribuna allo "Zaccheria" di Hachim Mastour, ex Milan e Reggina, sul quale il giudizio di Zeman è stato negativo durante il post gara con il Latina, match perso per 1-3 dalla compagine rossonera. Lo stesso esonero del ds Pavone sarebbe avvenuto per la divergenza nata con il presidente Canonico proprio per il possibile trasferimento dal Foggia di Mastour.