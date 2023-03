Foggia, spunta anche Delio Rossi per il dopo Somma. Altro ex Palermo dopo Boscaglia

Delio Rossi potrebbe essere la nuova guida tecnica del Foggia in Serie C

Dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Audace Cerignola ed il Monterosi, il tecnico Mario Somma ha deciso di dimettersi dall'incarico, lasciando vacante la panchina del Foggia. Il presidente Canonico, secondo quanto riportato da Antennasud, si starebbe muovendo per affidare la guida tecnica a Delio Rossi, ex Palermo e Lazio tra le altre. Per trovare l'accordo tra le due parti, la soluzione offerta potrebbe essere quella di un contratto di tre mesi con opzione di rinnovo.