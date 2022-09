Foggia, si cerca la risoluzione del contratto con Boscaglia. L’ex Palermo ai saluti

Un inizio di campionato di Serie C decisamente al di sotto della aspettative potrebbe costringere la dirigenza del Foggia ad un cambio in panchina. L'avvio di stagione di Roberto Boscaglia non ha prodotto i risultati sperati e lo 0-4 incassato contro il Pescara nell'ultima giornata potrebbe essere stata l'ultima gara dell'ex tecnico del Palermo con i rossoneri.