Foggia, Petermann: “Felice per il gol, ma avrei preferito vincere il derby”

Le parole di Davide Petermann, a margine del pareggio maturato nel derby tra Foggia e Taranto

Frenata del Foggia di Zeman, che non va oltre l'1-1 in casa contro il Taranto , portando a casa un solo punto nel terzo derby della settimana. Un pari agguantato grazie alla rete di Davide Petermann, soffermatosi sulla prova offerta dalla squadra sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

"Dispiace per il risultato finale, la prestazione c’è stata. Stiamo migliorando, gli attaccanti riusciranno ad entrare di più in area di rigore. Abbiamo avuto molte occasioni, ma dobbiamo cercare di creare di più in area. Questo è un problema che stiamo provando a risolvere in allenamento. Provo sempre ad avanzare molto per cercare le conclusioni dal limite, soprattutto, con squadre che si chiudono. Sono contento per il gol ma avrei preferito vincere il derby. Subito dopo l’1-1 abbiamo avuto la possibilità di vincerla con l’occasione capitata a Rocca. Peccato perché potevamo risalire ancora di più la classifica".