Foggia, Pavone: “Ritardi normali, lavoriamo per crescere. Girone C? Nulla è scontato”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Foggia, Giuseppe Pavone, sull'avvio di stagione della squadra

"Non ci esaltiamo per una vittoria, né ci deprimiamo per una sconfitta - ammette Pavone -. A Latina abbiamo sbagliato e non abbiamo chiuso la partita. Siamo stati sfortunati sui due legni colpiti da Petermann e Curcio. È chiaro che portando a casa i tre punti, avremmo avuto una classifica diversa. Siamo ancora a inizio campionato, il nostro è un girone duro. Nessuna partita sarà scontata, per questo non si possono fare considerazioni a settembre. Bisognerà solo lavorare e pensare a crescere come collettivo".