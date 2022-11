Foggia-Crotone, probabili formazioni: Lerda vs Gallo in Coppa Italia Serie C

Il Foggia di Fabio Gallo ospita il Crotone di Franco Lerda nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. La gara è in programma alle ore 20.30 allo stadio Pino Zaccheria, dove le due squadre si affronteranno per guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale della nota competizione. L'ultimo precedente tra Foggia e Crotone risale allo scorso 15 ottobre quando furono i satanelli a imporsi grazie alla rete di Vuthaj.