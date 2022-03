Fidelis Andria, Logiudice: “Bari ormai in B, non credo nel Catanzaro. A Palermo…”

Le dichiarazioni di Pasquale Logiudice, direttore sportivo della Fidelis Andria, in vista del derby pugliese contro il Bari

Buon rendimento della Fidelis Andria nel mese di marzo, per i pugliesi due pareggi, una vittoria nello scontro diretto con la Paganese e una sconfitta. Tre risultati utili di fila, tra cui l'importante punto ottenuto al "RenzoBarbera" contro il Palermo . La compagine biancoblu si trova però ancora invischiata in piena zona retrocessione e alle porte c'è la complicata trasferta contro la capolista Bari , gara valida per la 34a giornata del girone C di Serie C. Proprio in vista del derby di Puglia, il direttore sportivo Pasquale Logiudice è intervenuto ai microfoni di TuttoBari.com, di seguito le sue dichiarazioni:

"È una partita che ritengo più importante per noi che per il Bari. I galletti sono ormai proiettati verso l’approdo in B. Sugli spalti, sarà comunque una festa, visto l’ottimo rapporto tra le due tifoserie. Ma la gara, classifica alla mano, ha più valenza per noi che per i biancorossi. Gli uomini di Mignani cercheranno di centrare la matematica certezza del salto di categoria , ma personalmente non credo che il Catanzaro vincerà tutte le partite da qui alla fine, senza sbagliare niente. Il loro obiettivo, dunque, è davvero a portata di mano, a prescindere da come finirà domenica. Per noi, qualsiasi risultato positivo farebbe morale, e sarebbe importante per la lotta salvezza. È chiaro che il Bari ha una squadra di livello assoluto, quindi venir via dal S. Nicola con dei punti per l’Andria sarebbe davvero una grande soddisfazione. Anche a Palermo, ad esempio, pensavano facessimo da vittima sacrificale, ed invece siamo riusciti a portare a casa un pari. Siamo una squadra viva, ora, ma sappiamo che andiamo ad affrontare la prima della classe. I galletti hanno un organico importante, grazie al quale hanno saputo gestire anche il momento di difficoltà avuto dopo la sosta natalizia. Poi, nelle partite che non doveva sbagliare, il Bari ha dimostrato la sua forza, come a Catanzaro e negli altri scontri diretti stagionali con le concorrenti per la B".