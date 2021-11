Fidelis Andria, il tecnico Ginestra: “Bari da Serie B, puoi batterli solo se…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Ciro Ginestra al termine della sfida Fidelis Andria-Bari: 0-3 il risultato finale

"C'è da fare una premessa: per vincere contro il Bari devi stare al mille per mille e loro fare qualche errore, altrimenti non vinci mai con questi. Non solo noi, ma credo nessuno in questa categoria". Parola di Ciro Ginestra. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Bari, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico della Fidelis Andria ha analizzato la prestazione offerta dai suoi uomini fra le mura amiche dello Stadio "Degli Ulivi". "Prima del rigore, il Bari aveva avuto il dominio del gioco ma non avevano tirato in porta. Stiamo parlando di una squadra fortissima e di una squadra, la nostra, con tanti giocatori non abituati a fare questo tipo di partite. Bisogna avere l'abitudine a giocare davanti a tanta gente, sotto pressione. Abbiamo pagato un po' tutto questo e non abbiamo avuto il coraggio di fare una partita altissima come l'avevamo preparata. Onore ad una squadra che sulla carta e sul campo è stata più forte di noi", le sue parole.