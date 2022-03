Fidelis Andria, Di Leo: “Senza l’espulsione sicuramente avremmo battuto il Palermo”

Le dichiarazioni del tecnico biancazzurro Di Leo al termine di Palermo-Fidelis Andria 1-1, match del girone C di Serie C al "Barbera"

Parola a Nicola Di Leo . Il tecnico della Fidelis Andria ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club biancazzurro nei pressi dello stadio "Renzo Barbera" al seguito del pareggio firmato da Messina per la propria compagine e da Luperini per il Palermo . La penultima in classifica della Serie C è riuscita a fermare i rosanero dopo la vittoria di quest'ultimi contro l'Avellino.

"Per quanto riguarda la prestazione dico che siamo riusciti a dare continuità, cosa che non stava succedendo spesso, e per questo vedo il bicchiere mezzo pieno. Senza l'episodio dell'espulsione di Nunzella io sono sicuro che avremmo portato a casa il risultato pieno. Le tante assenze? C'è una nota positiva in questo, perché chi ha giocato ha dimostrato di battersi per la nostra causa. Contro la Paganese la prossima? Noi dovremmo ripartire da questa prestazione per far sì che domenica ricominciamo col piglio giusto e far capire che noi non ci arrendiamo. Non ci sono parole per elogiare i nostri tifosi che sono attaccati ai colori biancazzurri in maniera morbosa. Per fare una trasferta così faticosa bisogna proprio essere innamorati di questa squadra. Speriamo di ripagare la loro fiducia con una vittoria domenica".