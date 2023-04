Feralpisalò, Vecchi: “Il lavoro, il sudore è alla base del successo. I giovani…”

Autore di una entusiasmante cavalcata promozione in Serie B alla guida della Feralpisalò , il tecnico della formazione gardesana, Stefano Vecchi , si è proiettato verso il futuro della squadra verdeblù, che disputerà il torneo cadetto nella prossima stagione agonistica 2023-2024. Promosso con dal Girone A di Lega Pro con due giornate di anticipo rispetto al termine del campionato di Serie C . Il tecnico ex Inter ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni del quotidiano Il Mattino , nella quale ha raccontato punti fondamentali della cavalcata trionfale verso la cadetteria. Di seguito, le sue parole:

"Già lo scorso anno avevamo fatto una stagione importante tenendo il passo di Südtirol e Padova e giocando dei playoff di altissimo livello fino alla semifinale col Palermo. Dal gruppo sono arrivati segnali importanti. Abbiamo capito che era giusto insistere. Siamo ripartiti mettendoci dietro alle corazzate. Di casuale, però, non c’è nulla. Il nostro è un lavoro partito da lontano valorizzando i giovani e mantenendo l’ossatura costruita nel tempo, nonostante la scelta di fare minutaggio. I campionati in genere li vincono le squadre più esperte, noi siamo stati un’eccezione. Siamo tra le prime cinque squadre del girone A ad aver utilizzato di più gli Under e non c’è stata una sola partita in cui ne abbiamo schierati meno di 3. Qualche gara l’abbiamo chiuso addirittura con 7 Under. Un classe 2000 credo sia riduttivo etichettarlo come giovane se gli dai modo di giocare in Lega Pro con una certa continuità. Il lavoro, il sudore è alla base di qualunque successo. Prima pareggiare con squadre come Vicenza o Padova ci lasciava soddisfatti, con il tempo è aumentata la consapevolezza nei propri mezzi e nella capacità di poter anche vincere contro queste squadre. La mentalità vincente ti permette di accrescere la fiducia nei propri mezzi anche se il nostro budget è metà o un terzo di altre big".