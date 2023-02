FeralpiSalò-Pordenone, formazioni ufficiali: titolari Siligardi e Candellone

Formazioni ufficiali di Feralpisalò-Pordenone, 29a giornata di Serie C

Il big match tra Feralpisalò e Pordenone chiude la 29a giornata del girone A di Serie C, in programma alle 20:30 allo stadio "Lino Turina". Un solo punto separa le due squadre, rispettivamente a 50 e 49 in classifica pronte a cercare l'aggancio alla prima posizione. Di seguito le formazioni ufficiali del match: