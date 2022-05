Feralpisalò, Magoni: “Match complicato. Ritorno al Barbera? Sarà inferno calcistico”

Le parole del direttore sportivo della Feralpisalò, Oscar Magoni, a pochi minuti dalla sfida contro il Palermo

" Siamo orgogliosi di essere qui ma dobbiamo continuare a fare prestazioni di alto profilo. Fino a questo momento abbiamo meritato le final four. Oggi abbiamo una partita molto difficile che si svilupperà forse anche in 180 minuti. La vittoria con la Reggiana? Anche col Pescara avevamo fatto molto bene. La squadra ha preso consapevolezza".

Così il direttore sportivo della Feralpisalò, Oscar Magoni , a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Palermo in programma questa sera al "Turina" e valida per la semifinale di andata dei Playoff di Serie C.

"Dobbiamo tirar fuori anche le singole abilità dei calciatori. VAR? Lo vedo bene, penso a quello che abbiamo subìto ad Alessandria. La partita sarà più controllata e l'arbitro lavorerà in modo più sereno. Spero che lo introducano anche in campionato. Al ritorno andremo in un inferno calcistico ma i miei ragazzi sono stimolati ed emozionati dal Barbera. Faremo un'esperienza che potrà rimanere nella memoria della società per crescere ancora"