FeralpiSalò, l’ex Palermo Pisano si sottoporrà ad un operazione al tendine d’Achille

Eros Pisano, difensore della FeralpiSalò ed ex Palermo, costretto all'operazione al tendine d'Achille dopo l'infortunio in semifinale playoff

Peggiore delle diagnosi per Eros Pisano, difensore della FeralpiSalò uscito anzitempo nella gara contro il Palermo a causa di un brutto infortunio alla caviglia. Per il terzino ex rosanero è arrivata la rottura del tendine d'Achille, motivo per cui dovrà sottoporsi necessariamente ad un'operazione chirurgica. A comunicarlo è la stessa società gardesana sul sito ufficiale: