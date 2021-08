Fano, Serie D e niente ripescaggio: il club ricorre contro la FIGC

La FIGC ha dato luogo ai ripescaggi per il completamento dell’organico di Serie C dopo le esclusioni di Carpi, Novara, Samb e Casertana. Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l le...

La FIGC ha dato luogo ai ripescaggi per il completamento dell'organico di S erie C dopo le esclusioni di Carpi, Novara, Samb e Casertana.

Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l le quattro squadre fino ad oggi ripescate. Attesa adesso per colmare l'ultimo slot rimasto, quello lasciato dal Cosenza ripescato in Serie B. Per il posto vuoto è scontro Fano-Pistoiese, con il ripescaggio bloccato perché i marchigiani sono ricorsi contro la FIGC e contro la Pistoiese.