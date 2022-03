F. Andria, Di Bari: “Tanta rabbia per la squadra. Penultimo posto? C’è un motivo”

Le parole del tecnico della Fidelis Andria, prossimo avversario del Palermo nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C

Parola a Vito Di Bari. La Fidelis Andria naviga in acque poco tranquille nel Girone C di Serie C, e il punto conquistato nell'ultima gara interna contro il Latina non fa comunque ben sperare la compagine pugliese, ancora al penultimo posto della classifica. Ecco, di seguito, le sue parole legate all'analisi del match: "Come prestazione la squadra non mi è piaciuta. Deve essere un vantaggio sbloccarla nei primi minuti ed invece diventa un problema. Non riesco a capirne il motivo, anche se posso pensare che manca qualcosa a livello caratteriale nei momenti clou della partita. Mi fa rabbia perché sono partite in cui bisogna avere più fame degli altri e non posso pensare che il Latina avesse più motivazioni di noi: vederli combattere su ogni palla mentre noi non riuscivamo a chiuderla sull'1-0 mi fa rabbia e mi assumo la responsabilità mettendoci la faccia. Bisogna che ci sia una svolta e anche i calciatori devono assumersi le loro responsabilità. Se siamo al penultimo posto ci sono dei limiti: questa è una cosa reale".