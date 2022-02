F. Andria, Di Bari: “Difesa Catanzaro la migliore, ma la mia squadra sta bene”

Le parole del tecnico della Fidelis Andria, Vito Di Bari, alla vigilia della sfida interna contro il Catanzaro

"Conosciamo tutti la forza del Catanzaro, è una delle squadre più attrezzate non solo del Girone C ed è allenata da un tecnico che io stimo molto. Questa è stata una settimana tipo e ci siamo concentrati su noi stessi per capire il percorso da andare a fare. Abbiamo intrapreso la strada giusta, i ragazzi stanno bene, ma devono dare continuità".

Così il tecnico della Fidelis Andria, Vito Di Bari, alla vigilia della sfida contro il Catanzaro in programma questo pomeriggio alle 17:30 e valida per la ventiseiesima giornata di Serie c.

"C'è un po' di rammarico perché abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, ma siamo ottimisti e fiduciosi. I numeri non mentono: il Catanzaro ha la miglior difesa, ha giocatori strutturati e bravi, mentre noi facciamo fatica ma è già importante arrivare là davanti, dobbiamo migliorare la finalizzazione e non piangerci addosso. Non dobbiamo dimenticare che giochiamo in casa, anche se so che non sono numeri che danno conforto, ma dobbiamo costruire la nostra salvezza qui: deve diventare il nostro fortino".