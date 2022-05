Entella, Volpe: “Per vincere dovremo essere più forti del Foggia in tutto”

Le parole del tecnico della Virtus Entella, Gennaro Volpe, a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Foggia

"La sconfitta nel finale all'andata? Ho visto una reazione giusta in allenamento da parte di una squadra che crede di poter ribaltare il risultato e passare il turno. Per farlo dovremo essere migliori del Foggia in tutto. Sono stra-convinto che la squadra è pronta per fare una grande partita. Chiavari non è grande come Foggia ma è grande in tante altre cose: domani non rappresenteremo solo un club ma un'intera città. Avere uno stadio con tanta gente fa caricare la squadra a mille. Su questo campo abbiamo disputato 238 allenamenti, domani vogliamo raccogliere tutti i sacrifici fatti".