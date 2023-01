Ds Sangiuliano: “Floriano? Felice che abbia accettato, alza nostro tasso tecnico”

La notizia era nell'aria, poi nella giornata di ieri è arrivata anche l'ufficialità: il Palermo ha ceduto a titolo definitivo di Roberto Floriano al Sangiuliano City . Il fantasista classe 1986 lascia il club rosanero dopo tre anni esatti dal suo arrivo, durante la stagione 2020/21 in Serie C. Nella stagione in corso solamente nove apparizioni, quasi mai da titolare. Il 36enne nativo della Germania approda quindi al Sangiuliano City , compagine che milita nel girone A di Serie C. Arrivo commentato dal direttore sportivo del club campano, Andrea Luce.

"Floriano è un giocatore che alza di molto il nostro tasso tecnico e il fatto che abbia accettato di scendere di categoria sposando il nostro progetto non può che farci piacere. Lo avevamo già cercato questa estate, ma ovviamente l’occasione di fare la Serie B con il Palermo di cui lui è stato una bandiera lo aveva indotto a restare. Ora ci siamo riusciti e di questo non posso che ringraziare mio padre per la disponibilità che ci ha dato per concludere l’operazione e il direttore sportivo Battaglino che ha portato avanti la trattativa in modo impeccabile".