Di Gaudio: “Qui per lottare per qualcosa di importante. Volevo l’Avellino”

Le parole del nuovo acquisto dell'Avellino, Antonio Di Gaudio, presentato questo pomeriggio in conferenza stampa

"Sono contento di essere qui con tutti voi. Mi hanno corteggiato e ad una piazza come Avellino era difficile dire di no. Ho avuto qualche altro corteggiamento, ma mi sono ritrovato con il direttore (Di Somma, ndr) e ora sono qui per lottare per qualcosa di importante. Sono qui con la mentalità di mettermi di gioco e di dare tutto me stesso. È scattato qualcosa di bello. Noi giocheremo per dare tutto. Vincere non è semplice e lotteremo ovunque. Dovremo rendere un fortino il nostro stadio. I ragazzi sono ottimi e il carattere non deve mai mancare. Darò tutto me stesso, come ho fatto ovunque e in tutte le categorie. Il carattere è decisivo. Dovremo ottenere il massimo con un gruppo solido. Il mister e il direttore sono tosti e mi piace. Possiamo giocarcela".