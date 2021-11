Del Grosso: “Bari, occhio al Latina. La mia sul Palermo, trovato strada giusta”

Le prestazioni offerte fin qui da Bari e Palermo, la lotta promozione e non solo: le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Del Grosso

Mediagol (nc) ⚽️

"E' stato un Bari determinato e cinico, merito del gruppo e dell’allenatore". Lo ha detto Alessandro Del Grosso, intervistato ai microfoni di "TuttoBari". Diversi i temi trattati dall'ex difensore del Bari: dalla vittoria conquistata dagli uomini di Michele Mignani contro la Fidelis Andria in occasione del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, alla lotta promozione. Ma non solo... . "Il gruppo è l’arma in più che è mancata negli ultimi anni, ritieni tutti importanti. Quest'anno quando non si è giocato bene, è emerso del nervosismo, merito però dell’avversario. Alla fine pesa anche il comportamento ed il Bari ha avuto pochissimo squalificati rispetto allo scorso anno", le sue parole.

DA MIGNANI AD ANTENUCCI -"Mignani ha sempre mantenuto basso profilo, inquadrando errori delle partite e le qualità della squadra. Poi Antenucci gioca così per merito suo. La sua gestione è stata perfetta, ha avuto grandi risposte. Mirco sta bene, ha fatto una preparazione valida e si vede. Si allena al 100% ma ha anche bisogno di recuperare. Questo permette al mister di valutarlo al meglio. Paponi sta bene, lo ha visto in allenamento e lo ha ritenuto ideale alla gara di Andria. Nessuno se lo aspettava titolare. Mignani con queste scelte, e non è la prima volta, sposta l'ago della bilancia in suo favore. Botta è uno che timbra sempre il cartellino. A prescindere da quanto se ne parla, è un trascinatore. E’ più continuo perché ha la fiducia nei compagni ed il mister lo lascia libero, anche senza palla lui contribuisce ad aiutare la squadra".

PALERMO E CATANZARO -"I rosanero sono una squadra nata per vincere il campionato. Sono tra le pretendenti. Hanno avuto le loro difficoltà all’inizio ma ora hanno trovato la strada giusta. Non si sono mai sfaldati e hanno le potenzialità per rimanere attaccati fino all’ultimo. Catanzaro? Ha fatto dei passi falsi nelle ultimi due domeniche per via della stranezza di questo campionato ma non è fuori dai giochi. La sfida contro il Latina? Conosco i laziali, ho visto una squadra molto migliorata nell’ultimo periodo, soprattutto a livello fisico. Ha vinto 3 delle ultime 4, forse è una delle peggiori avversarie in questo momento. Stanno bene e hanno un buon morale. Affronteranno la partita tranquillamente, senza problemi e patemi per il risultato. Questo può essere un fattore positivo per loro, vedremo una bella partita", ha concluso.